Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК

Вчора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілу постраждала одна із теплоелектростанцій ДТЕК. Про це заявило керівництво компанії.



За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.



«Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків. В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми», - зазначили у ДТЕК.



Наразі енергетичний холдинг синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». Нагадаємо, що за два дні, 16 та 17 жовтня, аварійно-ремонтні бригади ДТЕК «Донецькі електромережі» змогли з дозволу військових повернути світло до будинків мешканців 12 населених пунктів Донецької області.