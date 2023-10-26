Окупанти обстрілюють Авдіївку, але місцеве населення не погоджується на евакуацію — Барабаш

Попри щоденні обстріли та наближення зими в Авдіївки, місцеве населення неохоче погоджується на евакуацію. Наразі в місті лишається 1598 людей. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



За його словами, російська армія продовжує атакувати Авдіївку з різних типів озброєння.



«Ворог намагається оточити місто з півночі. Гатять цілодобово і по позиціях, і по місту з усього, що є в наявності — і ствольна артилерія, і РСЗВ, і авіації дуже багато використовують», — зазначив він.



Барабаш наголосив, що протягом минулої доби з міста евакуювали лише одну людину. Начальник МВА розповідає, що люди відмовляються виїжджати з міста.



«Не знаю, чому люди вирішили, чи трохи їм спокійніше стало. Не знаю. Сподіваюсь що інстинкт самозбереження візьме верх, і люди будуть більш активніше виїздити», — заявив Барабаш.



Більшість переживає, що якщо покинуть місто, то не зможуть повернутися. Однак є люди, які категорично відмовлялись їхати, але після ударів у сусідні будинки збирали речі та виїжджали на наступний день.



Щодо гуманітарної ситуації, то в Авдіївці з цим проблем немає, в місті все є з резервом.



Нагадаємо, за даними Донецької обласної державної адміністрації, дітей серед цивільного населення в Авдіївці на сьогодні немає.

Чому люди не їдуть з Авдіївки?



В Авдіївці точаться важкі бої. Росія б'є містом артилерією, ракетами, керованими бомбами. Але в місті все одно залишається близько півтори тисячі мирних жителів. pic.twitter.com/iVAOex3t7o — Новини Донбасу (@novostidnua) October 25, 2023