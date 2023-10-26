РФ мобілізує шахтарів на Луганщині — АТЕШ

Окупанти у тимчасово захоплених територіях Луганської області роздають повісті на війну проти України шахтарям місцевих підприємств. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «Атеш».



Зазначається, що повістки видають у Ровеньках, Красному Лучі та Краснодоні.



«РФ окупувала більшу частину Луганської області, знищила більшість шахт і тепер почала мобілізувати шахтарів. Пропагандистський наратив про захист мешканців Донбасу та шахтарів тепер навіть не згадується», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, міністерство оборони Росії вирішило розпочати з 1 жовтня осінній призов у всіх суб'єктах РФ, включаючи тимчасово окуповані території України.