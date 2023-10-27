Україна повернула тіла ще 50 полеглих українських військових

На підконтрольну територію України повернуто тіла 50 полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



«Сьогодні (27 жовтня – ред.) за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 полеглих захисників України», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.



Нагадаємо, керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков разом зі своїм загоном шукає тіла українських солдатів, мирних жителів та російських військових у деокупованій Кліщіївці Донецької області.