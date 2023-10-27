Окупанти скаржаться на провальні темпи паспортизації на захоплених територіях: у ЦНС розповіли причини

З початку повномасштабної війни на захоплених територіях України продовжується примусова паспортизація місцевого населення. Однак для окупантів вона виявилася провальною. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Найбільш катастрофічна для ворога ситуація на півдні захопленого Донбасу, де лише 20% місцевого населення отримали паспорти», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що росіяни вирішили провести закрите соціологічне дослідження та зрозуміти причину провальної паспортизації.



Так, згідно з результатами, причинами такої низької активності місцевих мешканців є:

відсутність підтримки окупації;

відсутність довіри до гауляйтерів;

низький рівень життя після захоплення регіону;

очікування на звільнення рідного краю ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Луганщині також провалилася паспортизація місцевого населення.