Окупанти скаржаться на провальні темпи паспортизації на захоплених територіях: у ЦНС розповіли причини

З початку повномасштабної війни на захоплених територіях України продовжується примусова паспортизація місцевого населення. Однак для окупантів вона виявилася провальною. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
«Найбільш катастрофічна для ворога ситуація на півдні захопленого Донбасу, де лише 20% місцевого населення отримали паспорти», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни вирішили провести закрите соціологічне дослідження та зрозуміти причину провальної паспортизації.
Так, згідно з результатами, причинами такої низької активності місцевих мешканців є:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Луганщині також провалилася паспортизація місцевого населення.