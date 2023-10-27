На Сватівському напрямку прикордонники взяли в полон москвича, який єдиний уцілів зі свого підрозділу

Українські військовослужбовці прикордонної бригади «Сталевий Кордон» на Сватівському напрямку під час зачистки російських позицій взяли в полон контрактника російської армії. Про це йдеться у повідомленні 15 мобільного прикордонного загону «Сталевий Кордон».



Зазначається, що полоненим виявився мешканець російської столиці.



«Під час бесіди він повідомив, що рішення йти на війну обрав самостійно, заради зарплати у 200 тисяч рублів (близько 77 860 грн)», — йдеться в повідомленні.



Також полонений підтвердив, що разом із регулярними військами у штурмових діях зазвичай використовують ув'язнених із підрозділів «Шторм» та «Чорна мамба».





Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій України розповіли , як за допомогою снайперів взяли в полон 19 російських загарбників на Луганському напрямку.