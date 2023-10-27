Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на сімейну пару на Херсонщині

Сьогодні увечері, 27 жовтня, російські окупанти атакували Херсонську область. Сімейна пара дістала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



Наголошується, що удар стався по селу Михайлівка.



«Близько 15:40 окупанти атакували населений пункт із безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що обох постраждалих госпіталізували до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.



Нагадаємо, 27 жовтня під час обстрілу Херсонської області окупанти потрапили до житлового будинку у Зеленівці. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка.