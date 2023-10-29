У РФ повідомили про атаку 36 БПЛА в Криму

Дрони атакували територію тимчасово окупованого Криму сьогодні, у ніч проти 29 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони РФ.



«Вночі 29 жовтня припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що ППО знищила 36 українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим.



Нагадаємо, вночі 28 жовтня територію Росії атакували безпілотники: чотири в Орловській області та два в Тульській області.