СБУ взяла відповідальність за атаку на нафтопереробний завод у Краснодарському краї

Афіпський нафтопереробний завод, який забезпечував паливом війська РФ, атакували два безпілотники Служби безпеки України минулої ночі. Про це повідомило джерело в українській спецслужбі, передає «Інтерфакс-Україна».



Внаслідок спецоперації СБУ уражено кілька нових установок заводу, на яких перероблялося авіаційне паливо.



Як стверджує джерело, це серйозний удар по російських військах. За попередніми даними, спалахнуло і кілька резервуарів з нафтою. Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоби атакувати Україну своїми літаками.



За даними СБУ, лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного палива, яке використовувалося для російської військової авіації, яка атакує Україну.



