Народився у Торецьку, але перейшов на бік окупантів. У Донецьку загинув бойовик «ДНР»

У тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув підполковник Костянтин Ланчак «Хорват». Він з 2014 року воював проти України. Про це повідомив бойовик «ДНР» Олександр Жучковський.



«Вчера в Донецке в ДТП погиб мой товарищ, боевой командир «Хорват» – подполковник Ланчак Константин Васильевич. Ему было 47 лет», — зазначив він.

Зазначається, що Ланчак народився на Донеччині, у місті Торез. З перших днів війни на Донбасі у 2014 році він прийняв бік окупантів.



Відомо, що він створив бандитське формування «Октава», брав участь у боях у районі Іловайська та Дебальцевого на Донецькому та Горлівському напрямках.



У 2022 році зі своїм дивізіоном брав участь у боях на півдні та в Маріуполі — там отримав численні поранення.



Нагадаємо, 18 жовтня на українському фронті загинув громадянин РФ, бойовик ЛДНР Олександр Можаєв, відомий також як козак Бабай.