Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 жовтня

31 жовтня 2023, 00:18

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 жовтня

Політика

 Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив , що Росія готова до політичних дискусій щодо «постконфліктного врегулювання щодо України» та «подальшого співіснування із Заходом».

Суспільство

 У Слідчому комітеті Росії заявили про затримання двох підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб в окупованій Волновасі. Ними виявилися двоє військовослужбовців із Далекого Сходу. У відомстві заявили, що мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.

У Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув російський підполковник Костянтин Ланчак «Хорват». Він із 2014 року воював проти України.

Бойові дії

 Росіяни готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, розташований на північ від міста. Про це повідомляє інститут вивчення війни із посиланням на російських воєнкорів. При цьому армія РФ зосередила значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки. Тим часом російські військові експерти пишуть, що менше десяти кілометрів залишилося подолати армії РФ, щоб замкнути кліщі навколо Авдіївки, за яку вони з 10 жовтня ведуть запеклі бої. За словами військового експерта Юрія Кнутова, Авдіївку заповнено солдатами ЗСУ, тому подолати цю невелику відстань буде непросто і не так швидко, як хотілося б. При цьому російські експерти визнають, що ЗСУ навіть після повного оточення довкола Авдіївки зможуть кілька місяців утримувати місто: там є склади із продовольством та боєприпасами заповнені на півроку вперед. Детальніше на відео.

У Криму, неподалік села Оленівка, 17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО. Ракетну атаку було здійснено 30 жовтня в районі 3 години ночі.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області отримав поранення чоловік у Володимирівці, пошкоджено 4 житлові будинки в Микитівському районі Горлівки.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 жовтня
22:41
У Росії звітували про затримання підозрюваних у розстрілі родини у Волновасі
20:45
Під Бахмутом росіяни успіху не мали — Генштаб ЗСУ
18:20
У Донецькій та ще у 13 областях України заборонили ходити до лісу
17:27
Прокуратура розпочала розслідування вбивства сім'ї в окупованій Волновасі
16:58
У РФ вкотре заговорили про переговори щодо України
16:58
Народився у Торецьку, але перейшов на бік окупантів. У Донецьку загинув бойовик «ДНР»
16:09
Стали відомі подробиці розстрілу сім'ї в окупованій Волновасі
15:35
У Херсоні під обстріл окупантів потрапила маршрутка, є постраждалі — ОВА
15:05
У Запоріжжі ракетним ударом росіян зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури — ОВА
13:45
Загарбники передали окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану
11:59
У Страткомі ЗСУ підтвердили ураження об`єкта системи ППО окупантів у Криму
09:52
В анексованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО РФ
01:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 жовтня
16:39
В окупованій Волновасі вбито дев'ять осіб, серед них — діти
10:12
У РФ повідомили про атаку 36 БПЛА в Криму
01:08
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 жовтня
22:55
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
16:50
У Святогірську знову зимуватимуть без центрального опалення: для городян готують тимчасовий притулок
16:02
Окупанти скаржаться на провальні темпи паспортизації на захоплених територіях: у ЦНС розповіли причини
усі новини
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 жовтня
22:41
У Росії звітували про затримання підозрюваних у розстрілі родини у Волновасі
21:34
Для навчальних автомобілів в Україні запровадили нове позначення
20:45
Під Бахмутом росіяни успіху не мали — Генштаб ЗСУ
20:20
Померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили серце та легені
18:51
Назвали місце, де відбудеться прощання із Сергієм Сивохо
18:20
У Донецькій та ще у 13 областях України заборонили ходити до лісу
17:53
«Шахтар» став першим півфіналістом Кубка України
17:27
Прокуратура розпочала розслідування вбивства сім'ї в окупованій Волновасі
16:58
У РФ вкотре заговорили про переговори щодо України
16:58
Народився у Торецьку, але перейшов на бік окупантів. У Донецьку загинув бойовик «ДНР»
16:50
Біля орала завжди має стояти гарно змащений кулемет — Данілов
16:10
Армія РФ ударила по цвинтарі на Херсонщині: є жертви
16:09
Стали відомі подробиці розстрілу сім'ї в окупованій Волновасі
16:06
КНДР поставила Росії радянські гаубиці з 1960-х — експерт BILD
15:54
Окупанти готують нову хвилю штурмів на Авдіївку: підтягують техніку та перекидають особовий склад
15:35
У Херсоні під обстріл окупантів потрапила маршрутка, є постраждалі — ОВА
15:05
У Запоріжжі ракетним ударом росіян зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури — ОВА
14:46
У Мирнограді загинула дитина внаслідок ДТП
14:44
У Бериславі зникло електропостачання
усі новини
ВІДЕО
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама