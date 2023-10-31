Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 жовтня

Політика



Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив , що Росія готова до політичних дискусій щодо «постконфліктного врегулювання щодо України» та «подальшого співіснування із Заходом».



Суспільство



У Слідчому комітеті Росії заявили про затримання двох підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб в окупованій Волновасі. Ними виявилися двоє військовослужбовців із Далекого Сходу. У відомстві заявили, що мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.



У Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув російський підполковник Костянтин Ланчак «Хорват». Він із 2014 року воював проти України.



Бойові дії



Росіяни готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, розташований на північ від міста. Про це повідомляє інститут вивчення війни із посиланням на російських воєнкорів. При цьому армія РФ зосередила значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки. Тим часом російські військові експерти пишуть, що менше десяти кілометрів залишилося подолати армії РФ, щоб замкнути кліщі навколо Авдіївки, за яку вони з 10 жовтня ведуть запеклі бої. За словами військового експерта Юрія Кнутова, Авдіївку заповнено солдатами ЗСУ, тому подолати цю невелику відстань буде непросто і не так швидко, як хотілося б. При цьому російські експерти визнають, що ЗСУ навіть після повного оточення довкола Авдіївки зможуть кілька місяців утримувати місто: там є склади із продовольством та боєприпасами заповнені на півроку вперед. Детальніше на відео.



У Криму, неподалік села Оленівка, 17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО. Ракетну атаку було здійснено 30 жовтня в районі 3 години ночі.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області отримав поранення чоловік у Володимирівці, пошкоджено 4 житлові будинки в Микитівському районі Горлівки.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.