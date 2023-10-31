Господиня салону краси в Лимані передавала дані про ЗСУ російській розвідці — СБУ

За роботу на розвідку окупантів в Ізюмі затримано місцеву мешканку. Фото: СБУ

Клієнти салону краси в Ізюмі мимоволі виявилися інформаторами російського агента. Власниця салону, працюючи на окупантів, використовувала розмови з ними, передаючи отриману інформацію агресору. Про це повідомила сьогодні СБУ.

«Зловмисниця збирала для ФСБ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюму. Найбільше агресора цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів із бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямі передової», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інформатором російських загарбників виявилася власниця місцевого салону краси.

«Для збору розвідданих фігурантка «втемну» використала своїх клієнтів, у яких випитувала «потрібні» відомості під час косметологічних послуг та побутових розмов», — розповіли в СБУ.

Отриману інформацію вона передавала у ФСБ через «зв'язкову» із країни-агресора. Нею виявилася її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду в незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Білгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співпраці на користь російської спецслужби.

Співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили її про підозру. Затримана перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.