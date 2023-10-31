Поблизу Авдіївки українські військові вразили російську САУ «Метеорит»

Українські військовослужбовці на Авдіївському напрямку вразили самохідне реактивне встановлення розмінування УР-77 «Метеорит» російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 47-ої окремої механізованої бригади.



«Горить-палає техніка ворожа на Авдіївському напрямку. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську УР-77 «Метеорит». Це самохідна реактивна установка розмінування», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що підтвердженням є відео з очок операторів роти ударних дронів.



Нагадаємо, в районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій.