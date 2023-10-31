Авдіївка: стрілянина не припиняється цілодобово

Ситуація навколо Авдіївки Донецької області, як і раніше, напружена. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що місто стирають з лиця землі.



«Стрілкові бої на півночі міста здебільшого ми чуємо майже цілодобово. Тут же велика підтримка авіації — б'ють вони і за позиціями, і по самому місту — сьогодні 8 авіабомбових ударів відбулося містом. Місто планомірно зносять, стирають із лиця землі», — сказав Віталій Барабаш.



Також він зазначив, що за даними розвідки та повідомлень від місцевого населення на окупованих територіях відомо, що окупанти підтягують техніку. Тому ЗСУ готуються до третьої хвилі масованого наступу росіян, які досі не залишають спроби оточити Авдіївку.

Як повідомлялося, отримати медичну допомогу мешканці Авдіївки можуть у міській лікарні. Там у складних умовах залишаються працювати два лікарі та чотири медсестри.