Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона ліквідували російський міномет

Українські військовослужбовці на Куп'янському напрямку за допомогою FPV-дрону вразили міномет російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«FPV-дрон прикордонників знищив ворожий міномет. Розрахунок міномета 2Б9 «васильок» на базі автомобіля «урал» тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях на Куп’янському напрямку. Але дрон-камікадзе «Сталевого кордону» не дав йому пустити коріння – «васильок» «випололи» разом із вантажівкою», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Донеччині українські військові збили російський штурмовий літак СУ-25.