Армія РФ вдарила по селищу у Запорізькій області: 11 постраждалих, є пошкодження

Окупанти вдарили ракетою по селищу у Запорізькій області. Фото: t.me/komish_gromada

Російська армія сьогодні, 3 листопада, вкотре обстріляли селище у Запорізькій області. 11 місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Камишеваської селищної ради.



«Сьогодні о 10:14 ворог завдав ракетного удару по селищу Зарічне», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, дещо зруйновано.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали одинадцять мирних жителів, їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські агресори 30 жовтня атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучення є пошкодження.