Декілька десятків українських військових загинули від російського удару під час церемонії нагородження

РФ вдарила по селищу Димитрове Запорізької області у момент, коли українські військові проводили там церемонію нагородження. Це підтвердили у різних джерелах.



Військові 128-ї гірничо-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ постраждали внаслідок удару російської ракети «Іскандер-М» 3 листопада. Серед загиблих та поранених є не лише військові, а й мирні жителі.



Кількість загиблих та поранених у Збройних силах України не називають. Український журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що серед загиблих — «один із найкращих українських артилеристів» Дмитро «Таксист» Малютін.



Командир добровольчого батальйону «Сонечко» Руслан Каганець написав, що загинули 22 військовослужбовці Закарпатської бригади. За його даними, удару було завдано під час нагородження, організованого на честь Дня ракетних військ.



Нардеп від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко стверджує, що загинули 28 військових, 53 поранені.



Загибель військовослужбовців підтвердив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. 6 листопада в області оголошено триденну жалобу.



Міністр оборони України Рустем Умеров висловив співчуття сім'ям загиблих та доручив провести перевірку.



«Буду з'ясовано всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії», — заявив міністр.