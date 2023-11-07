Окупанти повідомляють про шість загиблих під час обстрілу Донецька

За інформацією окупаційної влади, під час обстрілу центру Донецька шестеро людей загинули, ще одинадцять отримали поранення.



Про це повідомив самопроголошений "мер" Донецька Олексій Кулемзін. За його інформацією, пошкоджено чотири об'єкти цивільної інфраструктури, а також було пряме потрапляння до будівлі Управління праці та соціального захисту населення.



Нагадаємо, сьогодні у Донецьку пролунали вибухи. Потрапили до будівлі на вул. Челюскінців, 49. У 2022 році на цю адресу було зареєстровано «Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги», де займалися підготовкою операторів дронів.