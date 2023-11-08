«Зливала» окупантам позиції ЗСУ біля Бахмута: СБУ затримала російську інформаторку

СБУ затримала російську інформаторку Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України на Донеччині затримала російську інформаторку, яка «зливала» в Telegram-канали окупантів позиції Збройних сил України під Бахмутом. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Насамперед вона намагалася встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS. Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.



«За даними слідства, затримана проводила розвідувальну діяльність за місцем проживання – у Костянтинівці. Зловмисниця виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також розпитувала «потрібні» відомості у знайомих під виглядом побутових розмов. Отриману інформацію вона «зливала» до чотирьох Telegram-каналів, створених російськими спецслужбами для відстеження локацій Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).



Нині вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.



Нагадаємо, заочно судитимуть кулеметника так званої «народної міліції ЛНР», який коригував вогонь за позиціями ЗСУ.