У Дружківці на маршрут вийшли нові сміттєвози

Нові сміттєвози вийшли на маршрут у Дружківці Донецької області. Фото: Дружківська ГВА

Дружківське комунальне автотранспортне підприємство нещодавно оновило парк спецтехніки, призначеної для механізованого завантаження та розвантаження, ущільнення та транспортування твердих побутових відходів у місця утилізації. Вчора, 7 листопада, два нових сміттєвози вперше виїхали на маршрут — забирати сміття з баків. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

За даними системи електронних закупівель Prozorro, на придбання техніки було витрачено 9 млн 870 тисяч гривень.

Керівник ДКАТП Сергій Руденко зазначив, що обсяг кузова нових сміттєвозів становить 18 кубометрів, ущільнення сміття в них — одна четверта, а це означає, що нова техніка зібратиме в два з половиною рази більше твердих побутових відходів.

«Ці сміттєвози плануємо застосовувати у всіх мікрорайонах, де є контейнери», — сказав Сергій Руденко.