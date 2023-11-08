Чоловік на Херсонщині постраждав від російської міни

У селищі Широка Балка Херсонської області через міну, залишену російськими окупантами, постраждав цивільний. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«На вибухівку 41-річний чоловік натрапив, коли випасав худобу», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок детонації потерпілий отримав вибухову травму та осколкове поранення ноги.



Як зазначається, потерпілого госпіталізували до медичного закладу.



Нагадаємо, російська армія продовжує завдавати масованих ударів по Херсонській області. За 7 листопада через обстріл одна людина загинула, ще одна отримала поранення.