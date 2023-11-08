Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 листопада

Права людини



У Росії Південний окружний військовий суд виніс незаконний вирок полоненому військовослужбовцю бригади морської піхоти ЗСУ Антону Череднику. Його засудили до 19 років суворого режиму за звинуваченням у «вбивстві мешканця Маріуполя» у 2022 році.



Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 14 років колонії суворого режиму Романа Бондаренка, українського військового, який служив стрільцем за контрактом у частині А2227 (40-а окрема артилерійська бригада).



Бойові дії



Війська РФ вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації у Чорному морі. Ракета потрапила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, на момент його заходу до порту. Трьох членів екіпажу (громадяни Філіппін) поранено, одного з них госпіталізовано. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області під час обстрілів поранено п'ятьох осіб, пошкоджено вісім житлових будинків, а також 1 об'єкт цивільної інфраструктури.



У Луганську українська розвідка та партизани ліквідували колишнього начальника управління «Народної міліції ЛНР» – Філіпоненка Михайла Юрійовича. Вибуховий пристрій спрацював в автомобілі отця Михайла Філіпоненка, внаслідок якого він отримав поранення несумісні із життям.



З Авдіївського коксохімічного заводу вчора, 7 листопада, було евакуйовано останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. За словами начальника Авдіївської ГВА Віталія Барабаша, на заводі досі залишаються люди, вони відмовляються від евакуації.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.