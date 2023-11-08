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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 листопада

08 листопада 2023, 23:19

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 листопада

Права людини

 У Росії Південний окружний військовий суд виніс незаконний вирок полоненому військовослужбовцю бригади морської піхоти ЗСУ Антону Череднику. Його засудили до 19 років суворого режиму за звинуваченням у «вбивстві мешканця Маріуполя» у 2022 році.

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 14 років колонії суворого режиму Романа Бондаренка, українського військового, який служив стрільцем за контрактом у частині А2227 (40-а окрема артилерійська бригада).

Бойові дії

 Війська РФ вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації у Чорному морі. Ракета потрапила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, на момент його заходу до порту. Трьох членів екіпажу (громадяни Філіппін) поранено, одного з них госпіталізовано. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області під час обстрілів поранено п'ятьох осіб, пошкоджено вісім житлових будинків, а також 1 об'єкт цивільної інфраструктури.

У Луганську українська розвідка та партизани ліквідували колишнього начальника управління «Народної міліції ЛНР» – Філіпоненка Михайла Юрійовича. Вибуховий пристрій спрацював в автомобілі отця Михайла Філіпоненка, внаслідок якого він отримав поранення несумісні із життям.

З Авдіївського коксохімічного заводу вчора, 7 листопада, було евакуйовано останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. За словами начальника Авдіївської ГВА Віталія Барабаша, на заводі досі залишаються люди, вони відмовляються від евакуації.

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