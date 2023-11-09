У Росії поскаржилися про атаку на Курську область

Фото: Роман Старовойт/Telegram

У ніч проти 9 листопада російські прикордонні населені пункти були нібито атаковані з різного озброєння. Постраждала зокрема і Курська область. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.



За його словами, нібито український БПЛА атакував олійний комбінат у місті Суджа. Він вважає, що туди було скинуто три касетні боєприпаси.

«Постраждалих немає. Два боєприпаси розірвалися та пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Один не розірвався, для його знешкодження спричинено сапери», — написав Роман Старовойт.



Окремо він закликав громадян не наближатися до уламків та у разі їх виявлення одразу повідомляти правоохоронні органи.