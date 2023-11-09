На Запоріжжі росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів

Противник обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області з різних видів озброєння за минулу добу, зафіксовано 14 звернень щодо пошкодження будинків та інфраструктури. Про це повідомив голова ОВ Юрій Малашко.

«Минулої доби військовослужбовці Росії завдали 131 удару по 20 населених пунктах Запорізької області», — написав Малашко в Телеграм-каналі в четвер вранці.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Полтавки, Левадного, Малинівки, Лугівського, Роботино, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл припало 107 артударів.

Також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Темірування та Роботино, а також здійснили 21 БПЛА-атаку по Новоданилівці, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Луговському, Новопавлівці та Малим Щербакам.

«Надійшли 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», – зазначив голова ОВА.