Оселя для героя: «Серце Азовсталі» придбає квартири для оборонців Маріуполя з інвалідністю

Родина Олекандра Дідура. Фото: ГО «Серце Азовсталі»

Проєкт «Серце Азовсталі» запустив програму «Вдома». Її мета — створити гідні побутові умови для оборонців Маріуполя на шляху повернення до цивільного життя.



Про це повідомляють автори проєкту.



Кожному захиснику та захисниці, які отримали I або II групу інвалідності внаслідок боїв за Маріуполь, планують передати у власність квартиру. Оселі будуть адаптовані під потреби людей з інвалідністю.



Першим учасником програми став захисник Маріуполя, морський піхотинець Олександр Дідур. Під час оборони міста він потрапив під ворожий обстріл і отримав численні уламкові поранення. Військовий втратив око та три пальці на правій руці, а ліва рука була розтрощена. Захисник провів 14 місяців у полоні.



Наразі він завершує фізичну та психологічну реабілітацію від проєкту «Серце Азовсталі». Лікарі вже зробили йому підготовчу операцію для подальшого протезування ока. Родина Олександра не мала власного житла, до повномасштабної війни проживали на орендованій квартирі в Миколаєві, а через тривалу і складну реабілітацію змушені була переїхати в Київ. Тепер він разом з дружиною та двома дітьми в’їхав до власної квартири в у столиці.







На новосілля до Олександра Дідура завітав футболіст Андрій Пятов. Дізнавшись, що Олександр вболіває за ФК «Шахтар», подарував йому іменну футболку команди. Також від клубу захисник Маріуполя отримав спортивний інвентар, який допоможе йому відновлювати форму.



Планується, що на пілотному етапі програми «Вдома» за листопад-грудень 2023 року власні квартири отримають 15 захисників та захисниць. Подати заявку на участь у другому етапі програми у 2024 році можуть оборонці Маріуполя, які:

брали участь в обороні Маріуполя від 24 лютого до 20 травня 2022 року;

отримали першу або другу групу інвалідності внаслідок боїв за місто;

не мають власного житла на підконтрольній території України або втратили його внаслідок бойових дій;

мають документи, які це підтверджують.

Нагадаємо, Україні вдалося домогтися повернення на підконтрольну територію України 17-річного Богдана Єрмохіна, який раніше проживав у окупованому Маріуполі Донецької області.