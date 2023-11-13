На Донеччині рятувальники витягли собаку з ями

На Донеччині врятували собаку. Фото: ДСНС

На Донеччині рятувальники врятували собаку, який опинився в глибокій ямі. Інцидент стався у Костянтинівці, 12 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Донецькій області.



Зазначається, що собаку витягли з ями завглибшки 3 м.

«Вчора до Служби порятунку надійшла інформація, що у місті Костянтинівка собака впала в яму і не може самостійно вибратися. На допомогу приїхали рятувальники 41 державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою собаколовки витягли песика», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників увечері 10 листопада постраждали двоє поліцейських у Куп'янську Харківської області.