Армія РФ за добу випускає понад 500 снарядів по Луганській області, під вогнем Невське та Білогорівка — Лисогор

Російська армія за добу випустила по населеним пунктам та позиціях українських військових у Луганській області близько 500 снарядів. Під вогнем залишаються Невське, Білогорівка, Надія та Серебрянський ліс. Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Кількість обстрілів з боку ворога не зменшується — близько 500 і більше снарядів вирускається по населених пунктах і позиціях українських військових за добу в нашій зоні відповідальності», — повідомив він.



Лисогор зазначив, що 13 листопада під вогонь росіян потрапили Невське та Білогорівка, Серебрянський ліс виявився «під авіаційним тиском противника».



Окупанти намагалися вести штурмові дії у бік Надії та Новоєгорівки, проте кілька атак було відбито.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області обрушився під'їзд багатоповерхового житлового будинку.