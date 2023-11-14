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Армія РФ за добу випускає понад 500 снарядів по Луганській області, під вогнем Невське та Білогорівка — Лисогор

14 листопада 2023, 09:30

Армія РФ за добу випускає понад 500 снарядів по Луганській області, під вогнем Невське та Білогорівка — Лисогор

Російська армія за добу випустила по населеним пунктам та позиціях українських військових у Луганській області близько 500 снарядів. Під вогнем залишаються Невське, Білогорівка, Надія та Серебрянський ліс. Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Кількість обстрілів з боку ворога не зменшується — близько 500 і більше снарядів вирускається по населених пунктах і позиціях українських військових за добу в нашій зоні відповідальності», — повідомив він.

Лисогор зазначив, що 13 листопада під вогонь росіян потрапили Невське та Білогорівка, Серебрянський ліс виявився «під авіаційним тиском противника».

Окупанти намагалися вести штурмові дії у бік Надії та Новоєгорівки, проте кілька атак було відбито.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області обрушився під'їзд багатоповерхового житлового будинку.

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