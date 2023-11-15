Армія РФ обстріляла з артилерії Костянтинівську громаду, є пошкодження

Російська армія вкотре обстріляла Костянтинівську громаду на Донеччині вчора вранці, 14 листопада. Через атаку є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Минула доба в громаді пройшла неспокійно: 14.11.2023 у період з 09.10 до 11:10 стався ворожий артилерійський обстріл зі ствольної артилерії по Миколаївському старостинському окрузі», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки. Поранених та загиблих на місці не виявлено.



Нагадаємо, увечері 1 листопада російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку. Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів.