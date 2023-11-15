У Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати військові бази

В окупованому Маріуполі РФ продовжує облаштовувати військові бази. Фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя. Вони кардинально відрізняються від українських. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Росіяни продовжують облаштування військових баз вже поза промисловою зоною заводів», — написав він.

За словами Андрющенка, військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази часів України.

«Вишки спостереження по периметру, бійниці у парканах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК і тримають близько 100-150 особового складу», — розповів радник мера, зазначивши, що це лише одна з баз — не єдина, не унікальна і найбільша.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. При цьому російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт.