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Двоє рятувальників загинули, троє поранено під час обстрілу Запорізького району — МВС

15 листопада 2023, 14:27

Двоє рятувальників загинули, троє поранено під час обстрілу Запорізького району — МВС

Рятувальники потрапили під обстріл під час російської атаки у Запорізькому районі 15 листопада. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Про це заявив голова МВС України Ігор Клименко.

«Внаслідок російського обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», — розповів він.

Крім того, за даними глави МВС, ще троє рятувальників зазнали травм.

«Також постраждали четверо цивільних», — додав Клименко.

Як зазначив глава МВС, росіяни в чергове обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару.

Нагадаємо, російські війська атакували ракетами Запорізький район у середу, 15 листопада. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко спочатку повідомляв, що одна людина загинула, семеро отримали поранення. При цьому він не уточнював, що серед поранених та загиблих є рятувальники. Як бачимо з даних глави МВС Ігоря Клименка, кількість загиблих через обстріл зросла до 2 людей, обидва працівники ДСНС України.

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