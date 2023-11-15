Присвоїв 43 мільйони гривень: підозрюваного у розкраданні грошей міноборони затримали в Грецій

Підозрюваного у розкраданні грошей оборонного відомства затримали 15 листопада, його готують до депортації в Україну.



Про це повідомляє Міністерство оборони України.



За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів бюджетними коштами у розмірі 43 мільйонів гривень, які ТОВ отримало в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони на закупівлю товарів військового призначення ще навесні 2022 року.



Затримання відбулось за запитом Офісу Генерального прокурора. Міністерство оборони надало слідству повний комплект матеріалів, опрацьованих Службою внутрішнього аудиту МОУ.



Зараз слідчі готують документи для видачі затриманого українській стороні з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.



«Зараз у Міністерстві оборони ми створюємо підрозділ моніторингу, дослідження та реагування на ризикові операції. Наше завдання – якнайшвидше усунути мародерів, які намагаються нажитися на Силах оборони під час війни», – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.



Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила в Харкові ще одного російського агента, який коригував ракетно-артилерійські удари по військовій та критичній інфраструктурі міста.