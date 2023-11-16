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Кількість жертв ракетного удару по Селидовому зросла до трьох

16 листопада 2023, 12:25

Кількість жертв ракетного удару по Селидовому зросла до трьох

Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки.

Про це повідомляє ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи тривають. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області у ніч проти 15 листопада. Станом на ранок 16 листопада було відомо про двох загиблих, також троє людей травмовані, врятовано шестеро людей, серед них дитина.

Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

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