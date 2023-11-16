У РФ заявили про знищення п`яти безпілотників над Брянською областю та окупованим Кримом

У міністерстві оборони РФ повідомили, що сьогодні вночі нібито російська ППО збила дрони над Брянською областю та над Чорним морем біля тимчасово окупованого Криму.



«Вночі 16 листопада припинено спроби вчинення київським режимом терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що нібито черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати були знищені над територією Брянської області та ще три БПЛА перехоплені над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.



Нагадаємо, в Росії заявляють, що Тамбовський пороховий завод нібито атакували дрони, і це вже другий випадок за останній тиждень.