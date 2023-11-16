Суд «ДНР» засудив українського військового до 25 років позбавлення волі

Сьогодні, 16 листопада, суд у «ДНР» засудив до 25 років ув'язнення в колонії суворого режиму українського військового Сергія Іванкова. Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.



У комітеті повідомляють, що водій-радіотелефоніст полку «Азов» Сергій Іванков 10 березня 2022 нібито вбив мешканця Маріуполя.



«Іванков разом із товаришами по службі розташовувався на обладнаній бойовій позиції в місті Маріуполі. Побачивши неозброєного чоловіка, він припустив, що громадянин посідає проросійську позицію. Виконуючи наказ вищого керівництва, Іванков розстріляв мирного мешканця. Від отриманих поранень чоловік помер на місці злочину», — йдеться у повідомленні.



У російському комітеті заявили, що Іванков нібито визнав свою провину.



Нагадаємо, мешканця Старобешівського району та двох донеччан підозрюють у державній зраді та участі в терористичній організації.