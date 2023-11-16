Зеленський заявив про посилення систем ППО в Україні

У четвер, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення до українців наголосив, що зараз в Україні працюють над питаннями збільшення можливостей української ППО.



За його словами, Харків, Донецька область та Запоріжжя — потребують більшої кількості систем безпеки.



«Це завдання є у всіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Я дякую всім, хто ефективний у цьому», — зазначив він.



Зеленський додав, що можливості української ППО збільшуються, проте про деталі повідомляти не став.



«Не все зараз можна розповісти привселюдно. Але що точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою», — заявив Зеленський.



Нагадаємо, 14 листопада президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав звіти розвідок та військових щодо ситуації на фронті.