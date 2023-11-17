РФ атакувала Україну дронами та ракетами С-300: ППО збила 9 цілей

Повітряні Сили вночі знищили 9 із 10 запущених дронів. Фото: прес-служба

Сьогодні вночі, 17 листопада, українська ППО збила 9 запущених росіянами «шахедів» із десяти. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.



«Вночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" за напрямком Приморсько-Ахтарськ РФ», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок бойової роботи дев'ять ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.



Крім того, окупанти застосували кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямі. Попередньо без втрат.