Фінляндія надішле Україні 20 пакет військової техніки на 100 мільйонів євро

Уряд Фінляндії вирішив надіслати Україні пакет військової допомоги. Його вартість становитиме близько 100 мільйонів євро. Президент Республіки ухвалив рішення щодо цього питання 17 листопада 2023 року на пропозицію уряду. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.



Зазначається, що це буде 20-те постачання військової техніки в Україну загальною вартістю 1,5 мільярда євро.



«Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України — це перспективи довкілля Європи та Фінляндії у поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємось непохитними у нашій прихильності до підтримки українців», — прокоментував міністр оборони Антті Хаккянен.



Нагадаємо, уряд України та німецька компанія Rheinmetall уклали контракт на постачання систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та двох танків для навчання водіїв. Постачання має відбутися у 2024 році.