За добу окупанти поранили 2 людей на Донеччині — Мороз

Минулої доби, 18 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей постраждали. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВ Ігор Мороз.



«За 18 листопада росіяни поранили 2 мешканців: у Максимільянівці та Новогродівці», — написав він.



Крім того, за його словами, вдалося встановити інформацію по 1 людині, пораненій раніше, — у Красногорівці.



Загалом з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1775 осіб, ще 4318 цивільних поранено.



Нагадаємо, троє людей поранено в Петрівському районі окупованого Донецька внаслідок скидання боєприпасів з дрона.