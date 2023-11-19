У Білгородській області РФ вночі під обстріл потрапило селище, є пошкодження

Сьогодні вночі, 19 листопада, селище Ровенькі Білгородської області РФ нібито потрапило під обстріл. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



«Під обстріл ЗСУ потрапило селище Ровеньки. Постраждалих немає», — написав він.



За попередніми даними, пошкоджено три приватні домоволодіння: вибито вікна, посічено фасади та паркани, також пошкоджено лінію електропередачі.



Гладков зазначив, що оперативні та аварійні служби працюють на місці.



Нагадаємо, під час чергової масованої атаки по Україні 19 листопада протиповітряна оборона збила 15 із 20 запущених Росією дронів.