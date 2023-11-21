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Під обстріл окупантів потрапила шахта на Донеччині: загинув гірник, багато руйнувань

21 листопада 2023, 08:29

Під обстріл окупантів потрапила шахта на Донеччині: загинув гірник, багато руйнувань

Обстріл Шахти «Котляревська». Фото: Олександр Шевченко Обстріл Шахти «Котляревська». Фото: Олександр Шевченко

Російські окупанти вдарили з С-300 по Новогродівській громаді Донецької області, влучивши по території ВП «Шахта «Котлярівська». Внаслідок атаки загинула цивільналюдина. Про це повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.

«Вночі росіяни знову завдали масованого удару по Новогродівській громаді», — написав він.

За його інформацією, загинула одна людина — Віктор Кужель, 24.06.1960 р.н. мешканець міста Новогродівка, гірник, який під час атаки був на чергуванні та перебував у ремонтну забійного обладнання.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 7 будівель на території шахти, 14 легкових автомобілів, 5 автобусів, також пошкоджено лінії електропередач.



Нагадаємо, одна людина загинула і одна поранена внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Нікополь Дніпропетровської області.

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