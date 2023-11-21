Сили оборони підбили два броньовані російські тягачі за допомогою безпілотника

Українські військовослужбовці виявили броньовані тягачі російських окупантів, тому за допомогою дронів завдали ударів по них. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.



У Сухопутних силах наголосили, що це результат роботи 3-ї окремої танкової бригади.



«Самохідні гаубиці та дрони Залізної бригади давно стали пекельним для ворога тандемом. Чергові епізоди починаються зі знищення нашими «Гвоздиками» ворожої гармати. Таку жирну ціль нещодавно знайшли бійці батареї управління і артилерійської розвідки. Причому цей підрозділ не лише корегує артилерію, а й власними силами трощить окупантів. Бойові «мавіки» скидають на голови рашистів кумулятивні заряди (для техніки), гранати та іншу вибухівку», – йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, на Донеччині українські прикордонникиліквідували черговий БПЛА російських окупантів.