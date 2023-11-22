У РФ повідомили про знищення трьох українських дронів над Кримом

У міністерстві оборони Росії повідомили, що нібито три українські БПЛА літакового типу були збиті російськими засобами ППО над територією Криму сьогодні вранці, 22 листопада.



«Близько 07:30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Республіки Крим.



Нагадаємо, 19 листопада Московську область атакували безпілотники.