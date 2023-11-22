Внаслідок пожежі в Краматорську загинув чоловік

У Краматорську на Донеччині сталася пожежа у приватному будинку вчора ввечері, 21 листопада. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Зазначається, що о 18:57 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу у приватному житловому будинку у Краматорську. На місце події негайно виїхали рятувальники.



«Горів одноповерховий житловий будинок. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат будинку на підлозі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя», — йдеться у повідомленні.



О 20:35 пожежу було ліквідовано на площі 80 кв.м. Причина та обставини пожежі встановлюються фахівцями.



Нагадаємо, рятувальники потрапили під обстріл, коли приїхали гасити пожежу вдома після атаки російських військ у передмісті Херсона у ніч проти середи, 15 листопада. До приборкання вогню довелося братися кілька разів із перервами.