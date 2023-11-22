«ДНР»: двоє дітей постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета в окупованому Донецьку

Сьогодні, 22 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку було скинуто вибухонебезпечний предмет з дрону. Двоє неповнолітніх дітей дістали поранення. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін у своєму Telegram.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з ворожого безпілотного літального апарату в Кіровському районі на кінцевій зупинці автобусного маршруту № 41 (магазин «Калинка») поранено дві дівчинки 2009 року народження», — написав він.



Нагадаємо, 21 листопада двоє людей постраждали у Донецьку. Також відомо про пошкодження.