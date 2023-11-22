У Раді зробили перший крок для надання англійській статусу міжнародного спілкування в Україні

У середу, 22 листопада, Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект №9432 Закону про вживання англійської мови в Україні. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 278 народних обранців.



Законопроект передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою, нормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню під час перетину державного кордону у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.

Англомовні фільми у кінотеатрах та на телеекранах все ще дублюватимуть українською.