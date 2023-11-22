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У Повітряних силах розповіли чи приберуть тривалі тривоги під час злету МіГ-31К

22 листопада 2023, 21:51

У Повітряних силах розповіли чи приберуть тривалі тривоги під час злету МіГ-31К

В Україні тривалі тривоги під час зльоту МіГ-31К не приберуть. Про це в ефірі Українського Радіо заявив полковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат Юрій.

За його словами, схема оповіщення населення не зміниться, тому що МіГ-31 іноді злітає з ракетою, іноді без неї. Але часто інформація про присутність ракети на борту залишається невідомою.

Тому Повітряні Сили ЗСУ продовжуватимуть оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і ракетної атаки, тактичної авіації чи РСЗВ.

Юрію Ігнату, поки Повітряні Сили ЗСУ не отримали вказівок про те, як сповіщати населення у разі зльоту МіГ-31.
Тому Повітряні Сили ЗСУ продовжуватимуть оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і ракетної атаки, тактичної авіації чи РСЗВ.

«Можливо, зміниться рівень загрози чи «у який колір малювати карту», бо не завжди є інформація, чи злетів МіГ з гіперзвуковою ракетою чи ні. Ризикувати військові не мають права» – додав Ігнат.

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