Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 листопада

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок 23-річному помічнику кулеметника полку «Азов» Артуру Ніверчуку. Полоненого військовослужбовця засудили до довічного ув'язнення.



Суспільство



На тимчасово окупованих територіях Луганської області немає централізованого опалення. Росіяни запропонували альтернативний варіант — стати чергою за компенсацією на придбання дров.



Бойові дії



У Донецьку було скинуто вибухонебезпечний предмет із дрону. Внаслідок атаки згорів УАЗ 3151 — на таких позашляховиках зазвичай їздять військові. Двоє неповнолітніх дітей, які знаходилися поряд із магазином, отримали поранення. Крім цього, постраждали четверо пожежників.



Російські окупанти збудували понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на тимчасово захоплених територіях України.

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