На Харківщині внаслідок обстрілу поранено мирного жителя — ОВА

Пожежа після обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів Харківської області, по ще чотирьох окупанти завдали авіаударів. Про це сьогодні вранці повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Неодноразово агресор завдав ударів по м. Вовчанськ, внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок. У м. Куп'янську та Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. О 16:00 внаслідок обстрілу у с. Шейківки Ізюмського району поранено 61-річного чоловіка. Госпіталізований із вибуховою травмою та обсколочними пораненнями»,— написав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що війська РФ скинули з дрона вибухівку на автомобіль швидкої допомоги у Бериславі на Херсонщині.