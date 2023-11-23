Підприємства «Східвугілля» у так званій «ЛНР» знаходяться на межі закриття — Лисогор

На окупованих територіях Луганської області шахти «Східвугілля» працюють на генераторах через несплату електроенергії. Є інформація, що підприємства знаходяться на межі закриття. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Заяви про збільшення видобутку там поступилися місцем примусовій мобілізації шахтарів, дефіцит кадрів, борги за електропостачання, що несподівано виникли. Підприємства «Східвугілля» у так званій «ЛНР» перебувають на межі закриття», — написав він.



Глава регіону зазначив, що росіяни ще виявили обладнання, яке протягом останнього десятиліття ніхто не відновлював та не змінював. Так, шахту вирішили законсервувати, щоб не вкладати гроші, а шахтарів відправлять на передову.

Нагадаємо, чисельність працівників гірничо-металургійної групи «Метінвест» через війну скоротилася з 150 тисяч до 60 тисяч осіб, а заводи працюють зараз на 20% потужності.