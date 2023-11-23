Армія РФ атакувала Північне, Торецьк та Званівку: є руйнування

Російська армія вкотре атакувала Донецьку область. Зокрема, Північне, Торецьк, Званівку. У населених пунктах є жертви та руйнування житлових споруд. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Авдіївці. В Очеретинській громаді обстріляні Бердичі.



Також на Горлівському напрямку у Північному Торецької громади загинула 1 людина, пошкоджено крамницю і будинок; у Торецьку пошкоджено 5 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді загинула 1 людина, пошкоджено 7 приватних будинків і промислову будівлю.



Крім того, на Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Званівці, пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Сіверську. 5 разів обстріляне Торське Лиманської громади.



Нагадаємо, 22 листопада російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одного травмовано.